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Кержаков — об игре с «Крыльями»: начало было нервным, Самара была заряжена

Кержаков — об игре с «Крыльями»: начало было нервным, Самара была заряжена
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ход игры с самарскими «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ (5:1).

«Начало было нервным — опять долго раскачивались и поплатились за это. Самара была заряжена: у них непростая турнирная ситуация. Потом мы собрались, забили два, а удаление сыграло ключевую роль (на 41-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Крыльев» Гленн Бейл. — Прим. «Чемпионата»). В принципе исход был предрешён.

Было ли тревожно за результат после гола «Крыльев»? Немножко было. Если бы мы не забили в первом тайме, ситуация могла стать непростой. Но пропущенный гол послужил для нас чем-то вроде холодного душа. Мы быстро собрались, отыгрались и вышли вперёд», — рассказал Кержаков в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, матч «Зенита» и «Крыльев Советов» начался с гола игрока самарцев Сергея Бабкина на девятой минуте встречи. После этого забивали только петербуржцы: покером отметился нападающий Малком, ещё один мяч на счету Клаудиньо.

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