«Зенит» Семака всегда брал титул досрочно. Но со «Спартаком» может повторить рекорд

В воскресенье «Зенит» может завоевать пятый чемпионский титул подряд. Но для этого нужно совпадение двух условий: «Ростов» в субботу теряет очки в игре с «Факелом», а команда Семака побеждает «Спартак» в Петербурге. Возможно? Очень даже. Учитывая, что у воронежцев новый тренер Вадим Евсеев, который сделает всё для сохранения места в РПЛ.

Если одно или оба события не сыграют, Петербургу придётся ждать следующего тура и матча с «Краснодаром». В случае победы над «Спартаком» дальше уже всё будет зависеть только от «Зенита».

А пока давайте вспомним, при каких обстоятельствах «Зенит» завоёвывал предыдущие четыре титула с Семаком.

О первом чемпионстве команда узнала по дороге из Грозного. Тогда «Локомотив» проиграл в Туле

За четыре тура до финиша сезона-2018/2019 «Зенит» опережал «Локомотив» на восемь очков. Все понимали – отыграть такой отрыв почти нереально. И прикидывали предварительные расклады на день завоевания титула. Вряд ли кто-то предполагал, что это случится как раз в 27-м туре. «Зенит» играл в гостях с неудобным «Ахматом». А уже следующая игра — с ЦСКА: 12 мая, свой стадион, идеальная дата для празднования.

Всё шло по сценарию. Команда Семака с трудом спасла ничью в Грозном и отправилась в аэропорт. Вскоре свой матч начинал «Локомотив» – с тульским «Арсеналом». В случае победы москвичей расстояние между лидерами сократилось бы до шести очков. Следующие игры у «Зенита» были с ЦСКА, «Ростовом» – почему бы не зацепиться? Но вместо этого «Локо» безвольно проиграл. Сначала москвичам забил Зелимхан Бакаев, а во втором тайме — Лука Джорджевич. Этот результат досрочно сделал «Зенит» чемпионом.

Команда узнала об этом прямо во время полёта в Петербург. Новость сообщил командир корабля. Естественно, после этого главным было довезти радующуюся команду до Петербурга, где в аэропорту её уже ждали болельщики.

Празднование в Пулково вышло стихийным. Основные торжества пришлись на следующий матч с ЦСКА. Там уже было и вручение медалей, и куча конфетти, и танцы, и очень много дыма. А потом и салют у «Газпром Арены».

Второе чемпионство — вновь осечка «Локо» и празднование в Краснодаре

В этот раз ситуация немного развернулась. Главный конкурент, «Локомотив», играл не после, а до «Зенита». 26-й тур. Матч в Сочи. Счёт 0:0, но в добавленное время в ворота хозяев назначается пенальти. И Миранчук бьёт в штангу, отправляя в Краснодар сигнал – Питер в случае победы досрочно становится чемпионом.

«Зенит» играл на следующий день. И в идеальном мире планировал завоевать второй титул на своём стадионе, а не в гостях. Но ничего не поделаешь – стать чемпионами за четыре тура до конца в любом случае круто. Пусть и на поле соперника. С «Краснодаром» получился традиционно горячий матч. И счёт 2:4. Интересно, что это было 5 июля. Тот самый футбол в первое коронавирусное время.

Всё закончилось празднованием в раздевалке на стадионе «Краснодара», а потом в самолёте. И второй подряд стихийный сбор в Пулково. С танцами, песнями и кричалками. Тогда в РПЛ действовали жёсткие ограничения на посещения стадиона, поэтому на следующую игру с «Сочи» пришли только 6250 человек. Но именно тогда команде вручили второй чемпионский кубок.

Третье чемпионство — впервые в Петербурге и сразу с трофеем

Этот трофей казался самым трудным. Представьте: за три тура до конца преимущество «Зенита» над «Локо» составляло только шесть очков. Но главное, что в 28-м туре они играют друг с другом. Болельщики москвичей связывали с этой игрой много надежд. Ведь в случае победы отрыв сократился бы до трёх баллов. И это за два тура. Побороться можно было. Учитывая, что «Локо» при Николиче был реально хорош – до игры в Питере девять побед подряд. Достойно.

Но сам матч превратился в кошмар для гостей. «Локо» в самом начале имел шанс, но Мухин пробил в перекладину. А потом запустилось унижение. 3:0 к перерыву и 6:1 к 67-й минуте. Хорошо ещё, что трофей в Петербург привезли заранее. Понимали, что всё может закончиться очень быстро.

Итог – плюс девять очков за два матча до конца. А «Локо» из-за поражения ещё и уступил второе место «Спартаку». Но празднование в Петербурге вышло запоминающимся – Дзюба в костюме Дэдпула, стадион, заполненный на 75%, и мощный салют.

Четвёртое чемпионство — снова Петербург и «Локомотив» в соперниках

Здесь сюжет, похожий на предыдущий. Даже более драматичный. После 25-го тура «Динамо» отставало от «Зенита» на три очка. Таких маленьких отрывов не было давно. Но потом команда Сандро Шварца поплыла: проиграла буксующему ЦСКА, а затем и «Уралу» на своём поле. Минус шесть очков – гандикап, которым воспользовался «Зенит».

На игру в Петербург прилетел «Локомотив», который на тот момент занимал шестое место. И днём прошёл тот самый матч «Динамо» с «Уралом». Все расклады сошлись, чтобы «Зенит» стал чемпионом. При этом уже на четвёртой минуте «Локо» повёл в счёте благодаря голу Керка, но потом Мостовой, Малком и Сергеев вернули преимущество «Зениту».

Всего двум командам удавалось выиграть чемпионат России за четыре тура до финиша: «Спартаку» в 1993-м и «Зениту» в 2020-м. Однако в первом случае в розыгрыше участвовали не 16, а 18 клубов. Таким образом, в ближайшее воскресенье команда Семака может повторить собственный рекорд трёхлетней давности.

Дальше — повторение уже классического сценария: сцена на «Газпром Арене», медали и поздравительные слова. Дзюба уже не в костюме Дэдпула, зато не без конфликта – в этот раз с Константином Геничем из-за спора по Сергееву. В тот момент Артём уже наверняка понимал, что уйдёт из клуба летом.

Вечером в городе зажглись Ростральные колонны, Дворцовый мост, «Лахта-Центр». И всю ночь по Петербургу ездили болельщики, отмечая очередной титул.