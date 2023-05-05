Тренер «Монако» Клеман заявил о полном доверии со стороны Рыболовлева

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман заявил, что по-прежнему чувствует поддержку со стороны президента клуба Дмитрия Рыболовлева, несмотря на неудачи в последних играх. Об этом бельгийский специалист заявил на пресс-конференции, посвящённой матчу очередного тура чемпионата Франции с «Анже».

«На неделе мы встречались с президентом, темой разговора были трансферные цели на следующий сезон. Мы все разочарованы двумя последними играми, потому что мы боролись за второе место и дважды проиграли, что и близко не соответствует нашим представлениям о хорошем выступлении. Но я по-прежнему чувствую поддержку президента», — цитирует Клемана Get French Football News.

Напомним, «Монако» потерпел два подряд разгромных поражения в Лиге 1, уступив «Лансу» (0:3) и «Монпелье» (0:4). Команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает четвёртое место в таблице чемпионата, набрав 61 очко в 33 матчах. Отставание от первой тройки составляет 8 очков.