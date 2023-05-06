Гвардиола рассказал о положении Калвина Филиппса в «Сити» накануне игры с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с отсутствием игрового времени у полузащитника команды Калвина Филиппса в преддверии игры «горожан» с бывшим клубом этого футболиста, «Лидс Юнайтед», в рамках 35-го тура АПЛ.

«В некоторых компонентах Калвину нужно больше времени, чтобы адаптироваться, однако сейчас я ни на секунду не задумываюсь о следующем сезоне.

Возможно, у Калвина было бы больше игрового времени, однако Родри (играющий на позиции Филиппса. — Прим. «Чемпионата») был в отличной форме. Тем не менее, Калвин всегда уделял должное внимание тренировочному процессу. Но, будучи позади «Арсенала», мы не могли терять очки. В той ситуации у меня было чувство, что Родри знает, что нужно делать.

Все футболисты, не только Калвин, должны зарабатывать моё доверие своим выступлением», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

27-летний полузащитник сборной Англии, перешедший в стан «горожан» прошлым летом, за весь сезон АПЛ ни разу не выходил на поле в стартовом составе.