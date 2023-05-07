Защитник «Факела» Суслов прокомментировал первую победу под руководством Евсеева

Защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов прокомментировал победу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

«Я чаще всех «привозил» пенальти в этом сезоне, а Комличенко чаще всех зарабатывал? Как к нему готовился? Просто сказали: «Давай ему принимать, а потом просто накрывай удар, иначе он подставляется». Да я и сам знаю, как он играет, как он там в Европе играл. Перед игрой никак его не разбирали.

Евсеев успел что-то изменить? Ничего не изменилось, Вадим Валентинович просто небольшие изменения внёс, и всё.

Как он нас заряжал? А у нас все игры от ножа, мы всегда настроены, просто часто не фартило. По всему полю играли, рисковали, вот и получали за спину. Вот с «Краснодаром» игра первая — 1:3 проигрывали, потом 3:3 сыграли. С «Динамо» — то же самое. Сейчас уже раскрепостились, а в начале сезона ребята, которые в РПЛ не играли, немного скованны были, возможно.

На трибунах было много фанатов? Это кайф, драйв, это круто, нереально, мы ради них и играем! Весь город поддерживает, постоянно фоткаемся, раздаём автографы — и для них неважно, выиграли мы или проиграли. Это кайфовые чувства, когда город живёт футболом, когда в городе тебя все знают», — приводит слова Суслова Sport24.