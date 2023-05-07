Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Монцей»
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Сегодня, 7 мая, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» примет «Монцу» на стадионе «Олимпико ди Торино». Матч начнётся в 16:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Буонджорно, Родригес, Лацаро, Войвода, Риччи, Илич, Миранчук, Влашич, Санабрия.
«Монца»: Ди Грегорио, Иццо, Мари, Кальдирола, Биринделли, Аугусто, Мачин, Пессина, Валоти, Чиурриа, Карвалью.
Матч команд в первом круге завершился победой «Торино» со счётом 2:1. Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голом в той игре.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, а «Монца» — на 10-й. Обе команды набрали по 45 очков.
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