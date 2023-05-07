Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Монцей»

Сегодня, 7 мая, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» примет «Монцу» на стадионе «Олимпико ди Торино». Матч начнётся в 16:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Буонджорно, Родригес, Лацаро, Войвода, Риччи, Илич, Миранчук, Влашич, Санабрия.

«Монца»: Ди Грегорио, Иццо, Мари, Кальдирола, Биринделли, Аугусто, Мачин, Пессина, Валоти, Чиурриа, Карвалью.

Матч команд в первом круге завершился победой «Торино» со счётом 2:1. Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голом в той игре.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, а «Монца» — на 10-й. Обе команды набрали по 45 очков.