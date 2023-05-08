Капелло: «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о пятом подряд чемпионстве «Зенита». Напомним, вчера сине-бело-голубые обыграли московский «Спартак» (3:2) и досрочно завоевали золотые медали Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Поздравляю «Зенит» с очередным чемпионским титулом. Это очень достойная команда, ведь они не отдают чемпионство уже пять лет. Думаю, что «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории. Также хочется отметить Семака, он проделал отличную работу», – приводит слова Фабио Капелло «Советский спорт».
«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
- 8 мая 2023
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