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Репортаж из чемпионской раздевалки «Зенита», команда выиграла пятый чемпионский титул подряд, подробности

«Зенит» продолжил огненно праздновать чемпионство в раздевалке. Что не попало в трансляцию
Дмитрий Зимин
Образ нынешнего «Зенит» — бразильский
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Да, образ нынешнего клуба — бразильский. И что в этом плохого?

«Зенит» стал другим. Важная трансформация, которая не всем нравится. Но временная. Хорошо помню, как пару лет назад на этом самом столе (или рядом с ним) прыгали Дзюба, Азмун, Оздоев, Ракицкий, Кержаков. Тот самый «русскоязычный костяк». Теперь первое наблюдение – бразильский угол. Особенный вайб. Вендел (в шляпе банщика) врубил прямой эфир и кайфует только под ему понятный ритм. Рядом Малком и Мантуан. Периодически врываются в трансляцию. Густаво станцевал несколько танцев, а потом пошёл обниматься со всей командой. Как свой. Его вклад в чемпионство проявился в самом конце. Кто отдал голевую на Сергеева? Да, именно он. Бразилец точно хочет остаться. После такого новый контракт почти подтверждённая история.

В другом углу Чистяков, Круговой, Одоевский. На своей волне. Но тоже не без участия в командном движе. Недалеко от них Сергеев, Бакаев, Адамов и Алип. Почти все они, кроме Ивана, словно не поймали триумфальное настроение. Неудивительно. Никто из них почти не играл. Но в этом нет ничего аномального. Нормально чувствовать себя причастным к чему-то частично. В такой момент сложно совершить полное погружение.

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Но потом начинается та самая «Дорожная». От группировки «Ленинград». Момент общего единения. На столе уже Малком, Кержаков, Сутормин, Васютин. Внизу компания бразильцев. Все в общем настроении. Под российский хит.

Прошло ещё немного времени, и Сергей Семак добрался до пресс-конференции. Привычные вопросы и ответы. Момент, шум на заднем фоне – и взрыв. Все зенитовские бразильцы врываются в зал и обливают тренера разными напитками. Радость, кайф, вакханалия.

Да, образ «Зенита», сделавший пятое чемпионство – бразильский. Сильные игроки, которых собирали под конкретную цель – вторую звезду, которую Питер получил, и пятый трофей подряд. Сейчас они действительно ключевые лица, вокруг них строится игра. И не только она. Но ещё и настроение в раздевалке. Это и так понимали все, нужно было лишь финальное подтверждение.

Чемпионская раздевалка «Зенита»

Чемпионская раздевалка «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Плохо ли это? Глупо навязывать кому-то правильный ответ. Есть те, кто не в восторге. Есть те, кому всё равно. Но точно понимаю, что большинству совершенно неважно, футболист с какой фамилией приносит трофеи. «Зенит» уже давно выбрался из статуса «локал тим», где ориентир только на своих. Это команда, которая ориентируется только на результат. И на классный футбол. Всё остальное – нюансы. И частные симпатии каждого.

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Важно, что «Зенит», который пойдёт за шестой чашкой, уже будет другим. Новая трансформация. И наверняка движение в сторону от бразильского направления. И если в следующем году на этом самом столе будут прыгать Бакаев, Алип и Чистяков, то все скажут – получилось. Но это уже другая история.

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