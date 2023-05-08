Веденеев: в сезоне не было эпизода, когда чувствовалось напряжение за чемпионство «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (3:2).

«Все предполагали, что чемпионство «Зенита» случится. Для фанатов это большой праздник. Для кого-то, может, теперь чемпионат закончился и неинтересен. Было понятно, что игроки «Зенита» сильнее.

Если говорить об игре со «Спартаком», она была напряжённой. Удивило большое число зрителей на трибунах, потому что с этим Fan ID сейчас пустые стадионы. Качество игры было не высоким, это было вызвано напряжением. «Спартак» хотел что-то показать перед чемпионом, но «Зениту» нужна была победа. Было много ошибок в обороне, судьи ошибались.

По ходу сезона не было ни одного эпизода, когда чувствовалось напряжение за чемпионство. Оно было лишь в прессе — журналистам нужно создать видимость интриги. Ни в одной команде не было такого положения, как в «Зените». Каждая команда решала свои локальные задачи. Были хорошие отрезки и у «Спартака», и у ЦСКА, но не было настолько стабильного хода. Это был первый сезон без международных встреч, игроки находились в недельном режиме, длинная скамейка позволяла поменять уставших или больных. Если «Зенит» и терял очки, то это была скорее недооценка соперника», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2) команда из Санкт-Петербурга стала недосягаемой для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.