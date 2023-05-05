Веденеев — о Спаллетти: удивительное преображение с не самым сильным составом в Серии А

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил вклад главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в чемпионство «неаполитанцев.
«Лучано Спаллетти — очень известный тренер, но ему никак не удавалось занять первое место. А тут вдруг с не самым сильным составом в Италии такое удивительное преображение. Следующий сезон покажет, что это на самом деле. Возможно, это получилось из-за одновременного спада у других топ-команд: ни по составу, ни по игре в Италии сейчас нельзя выделить ни одну команду. Вероятно, поэтому выстрелил «Наполи», не имеющий в составе звёзд», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, вчера, 4 мая, «Наполи» в гостевом матче 33-го тура Серии А с «Удинезе» (1:1) стал чемпионом. Это случилось впервые за 33 года.
- 5 мая 2023
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