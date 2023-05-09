Корнеев: Промеса и Вагнера Лава можно назвать лучшими легионерами в истории РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев назвал нападающего «Спартака» Квинси Промеса одним из двух лучших легионеров в истории Российской Премьер-Лиги. Также он выделил бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава. Напомним, накануне Промес стал рекордсменом РПЛ по количеству голов среди легионеров.

«Промес — феноменальный игрок, он делает разницу на протяжении многих лет. Думаю, что его можно назвать лучшим легионером в истории РПЛ вместе с Вагнером Лавом», — приводит слова Игоря Корнеева Metaratings.

Напомним, Промес забил 86 голов и отдал 40 результативных передач за 171 матч в Российской Премьер-Лиге. Ранее рекорд результативности среди легионеров принадлежал экс-футболисту ЦСКА Вагнеру Лаву и бывшему форварду «Зенита» Сердару Азмуну — на их счету было по 85 голов в чемпионате России.