Вагнер Лав: если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой рекорд

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав высказался о рекорде форварда «Спартака» Квинси Промеса, который стал единоличным лидером Российской Премьер-Лиги по количеству голов среди легионеров. Ранее это достижение принадлежало бразильцу.
«Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. Однако я счастлив, что мой продержался около десяти лет. Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. На сегодняшний день у меня суммарно 414 голов за карьеру. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением», – приводит слова Лава Metaratings.ru.
Бразильский форвард провёл 169 матчей в чемпионате России, забив в них 85 голов и сделал 38 результативных передач. На счету Промеса 171 игра в РПЛ. Нидерландец отметился 86 мячами и 40 ассистентскими баллами.
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