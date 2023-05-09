«Байер» интересуется полузащитником «Арсенала» Гранитом Джакой

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака может перейти в леверкузенский «Байер», сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Germany.
По информации источника, немецкий клуб нацелен на подписание опытного полузащитника, обладающего лидерскими качествами, и игрок сборной Швейцарии кажется руководству «Байера» подходящим вариантом. При этом в немецком клубе не считают обязательной покупку полузащитника в ближайшее трансферное окно. Приоритетным вариантом считается приглашение Джаки в статусе свободного агента летом 2024 года, когда истечёт его контракт с «Арсеналом».
Отметим, что у «Арсенала» есть опция продления контракта Джаки до лета 2025 года. В текущем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 44 матчах в составе лондонского клуба во всех турнирах, забил в них семь голов и отдал восемь голевых передач.
- 9 мая 2023
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