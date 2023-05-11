Форвард «Оренбурга» Оганесян: Личка — топ-тренер, один из сильнейших в РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о главном тренере оренбургской команды Марцеле Личке. По мнению футболиста, чешский специалист является одним из сильнейших тренеров Российской Премьер-Лиги.

«Личка — очень открытый человек. Со всеми хорошо общается, всегда подсказывает и говорит об ошибках. Старается улучшить каждого человека в команде. Он всегда готов к разговорам на любые темы — это большой плюс. У «Оренбурга» очень интересный и необычный стиль игры для РПЛ — в этом заслуга главного тренера.

Попав в команду, почувствовал на себе, что Личка — топ-тренер, один из сильнейших в РПЛ. В принципе, это и так было понятно, учитывая, что он вывел команду в Премьер-Лигу и показывает с ней такие результаты», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».