Личка рассказал, как относится к критике в Чехии за то, что остался работать в России
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, как относится к критике у себя на родине, в Чехии, за то, что остался работать в России, несмотря на тяжёлую политическую ситуацию.
«Критикуют ли меня в Чехии за то, что я остаюсь в России? Не читаю то, что люди пишут по этому поводу. Каждый имеет право думать так, как хочет. Я свободный человек, работаю там, где желаю, и живу там, где мне комфортно. А кто хочет сказать, что я плохой, потому что работаю в России, имеет полное право на это. Могу сказать такому человеку, что принимаю его мнение, но сам считаю иначе. Если мне в России станет плохо, поеду в Турцию. Мне нравится Стамбул — большой, интересный, красивый город», — приводит слова Марцела Лички «Спорт-экспресс».
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