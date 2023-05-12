Череда курьёзов в обороне почти привела к голу «КАМАЗа» в ворота «Шинника»

Сегодня, 12 мая, во встрече 31-го тура Первой лиги с участием «КАМАЗа» (Набережные Челны) и «Шинника» (Ярославль) произошёл курьёзный эпизод при игре чёрно-синих на своей половине поля. Ряд ошибок игроков обороны ярославцев почти привёл к голу нападающего «КАМАЗа» Александра Гаглоева — ворота «Шинника» были спасены стараниями вратаря команды Дениса Вамбольта.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале Первой лиги.
Матч завершился победой «КАМАЗа» со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника «Шинника» Евгения Осипова. В игре наблюдалось примерное равенство по владению мячом (51% на 49% в пользу ярославцев), также футболисты «Шинника» точнее били по воротам — 4-1 в их пользу по ударам в створ.
Этот матч стал первой встречей 31-го тура в Первой лиге. Таблицу турнира с 61 очком возглавляет калининградская «Балтика».
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