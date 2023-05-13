Защитник «Астон Виллы» Мингз: мы наслаждаемся борьбой в верхней части таблицы

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз поделился ожиданиями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». Встреча состоится сегодня, 13 мая. Начало игры — в 17:00 мск.

«Это будет очень, очень трудный день, когда мы будем пытаться заставить их замолчать, особенно атакующих. Надеюсь, они сидят там и думают то же самое о наших нападающих, нашей команде и о том факте, что посещение «Вилла Парк» никогда не бывает лёгким для любой команды. В последнее время у нас впечатляющие результаты дома, и мы можем черпать уверенность из отсутствия пропущенных голов и мячей, которые мы забивали сами. Надеюсь, мы сможем использовать энергию фанатов, чтобы набрать ещё три очка.

Борьба в верхней части таблицы? Это захватывающе. Каждый, кто находится в раздевалке, наверняка бывал в ситуациях высокого давления на протяжении всей своей карьеры, но это не похоже на одну из них. Это похоже на захватывающий момент во времени. В определенной степени всё находится в наших руках. Это намного приятнее, чем участвовать в борьбе за выживание. Мы наслаждаемся этим. Быть в составе команд, которые борются за место в Европе в следующем году, — это то, за что до прихода тренера мы бы отсекли руку», — приводит слова Мингза официальный сайт «Астон Виллы».

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