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«Химки» — «Спартак»: Мирзов открыл счёт в матче прямым ударом со штрафного

«Химки» — «Спартак»: Мирзов открыл счёт в матче прямым ударом со штрафного
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Мирзов – 24'

На 24-й минуте матча полузащитник Резиуан Мирзов вывел «Химки» вперёд, реализовав штрафной удар.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московский «Спартак» на своём поле одержал победу с разгромным счётом 5:0.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 49 очков в 26 матчах. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке, заработав 17 очков по итогам 26 встреч.

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