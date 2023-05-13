Первый тренер Головина: Александр освоился и проводит свой лучший сезон в Европе

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника французского «Монако» и сборной России Александра Головина, высказался о выступлениях футболиста в текущем сезоне.

«Головин очень радует своей игрой в этом сезоне. Видно, что он полностью освоился во Франции, почувствовал себя лидером «Монако». Александр демонстрирует выдающееся мастерство на поле — красиво забивает и отдаёт голевые передачи.

Главное, чтобы дальше так продолжал и не было травм. Из-за них Саша некоторое время чувствовал себя не в своей тарелке. Но сейчас Головин — один из сильнейших игроков в Лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе», — приводит слова Плясунова «РБ Спорт».

В текущем сезоне французской Лиги 1 Головин провёл 31 матч в составе «Монако», забил восемь мячей и стал автором семи голевых передач.