Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов: если Головину менять «Монако», то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош»

Черчесов: если Головину менять «Монако», то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош»
Комментарии

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказал мнение о будущем российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Не пора ли Головину уходить? Всё зависит от его ощущений. Главное, как он чувствует ситуацию. Если у него нет позыва уходить из «Монако», то ему стоит оставаться там, где его ценят, где у него всё получается. А если что-то менять, то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош» (улыбается)», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Головин провёл 31 матч в чемпионате Франции, забил восемь мячей и оформил семь голевых передач. В матчах еврокубков (10) и Кубка Франции (1) результативными действиями он не отметился.

Материалы по теме
«Пять титулов подряд и «Ференцварош» взял. В двух я поучаствовал». Интервью с Черчесовым
Эксклюзив
«Пять титулов подряд и «Ференцварош» взял. В двух я поучаствовал». Интервью с Черчесовым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023