Черчесов: если Головину менять «Монако», то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош»
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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказал мнение о будущем российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
«Не пора ли Головину уходить? Всё зависит от его ощущений. Главное, как он чувствует ситуацию. Если у него нет позыва уходить из «Монако», то ему стоит оставаться там, где его ценят, где у него всё получается. А если что-то менять, то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош» (улыбается)», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В текущем сезоне Головин провёл 31 матч в чемпионате Франции, забил восемь мячей и оформил семь голевых передач. В матчах еврокубков (10) и Кубка Франции (1) результативными действиями он не отметился.
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