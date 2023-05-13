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«Химки» — «Спартак» 1:1, результат матча 27-го тура РПЛ 13 мая 2023 года

«Спартак» в меньшинстве спас ничью в матче 27-го тура РПЛ с «Химками»
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Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Спартак». Финальный свисток главного арбитра зафиксировал ничью со счётом 1:1.

На 23-й минуте матча полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, мастерски реализовав штрафной удар. На 56-й минуте нападающий гостей Александр Соболев сравнял счёт. Отметим, что в концовке первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Денисова за вторую жёлтую карточку

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московский «Спартак» на своём поле одержал победу с разгромным счётом 5:0.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 50 очков в 27 матчах. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке, заработав 18 очков по итогам 27 встреч.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Мирзов – 23'   1:1 Соболев – 56'
Удаления: нет / Денисов – 45+2'
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