«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 13 мая, пройдёт матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Варан, Шоу, Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Санчо, Марсьяль.
«Вулверхэмптон»: Бентли, Семеду, Доусон, Килман, Гомеш, Нунес, Лемина, Невеш, Нету, Кунья, Коста.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Вулверхэмптоне и завершился минимальной победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Маркус Рашфорд.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 63 очка в 34 матчах. «Вулверхэмптон» располагается на 13-й строчке, заработав 40 очков по итогам 35 встреч.
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