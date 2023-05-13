Игнатьев: в РПЛ Черчесова с удовольствием возьмут и «Зенит», и «Динамо», и «Спартак»

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о наставнике «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«У Черчесова огромный опыт работы на высочайшем уровне. Это уже тренер с именем. Какой клуб он может возглавить в России? В РПЛ Черчесова с удовольствием возьмут на работу и «Зенит», и «Динамо», и «Спартак». Всё будет зависеть от момента, когда кто-то из этих клубов будет нуждаться в сильном специалисте, а Черчесов, в свою очередь, уже освободится от обязанностей главного тренера «Ференцвароша». Для РПЛ — чем больше сильных тренеров, тем лучше. В этом смысле его возвращение было бы актуальным», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Под руководством Черчесова «Ференцварош» дважды становился чемпионом Венгрии, а также доходил до 1/8 финала Лиги Европы.