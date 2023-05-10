«Пять титулов подряд и «Ференцварош» взял. В двух я поучаствовал». Интервью с Черчесовым

Станислав Черчесов ― двукратный чемпион Венгрии. Его «Ференцварош» досрочно стал чемпионом за два тура до конца. В этом сезоне команда Черчесова не смогла повторить успех прошлого года и оформить «золотой» дубль, но зато неплохо пошумела в Лиге Европы – вылетели лишь в 1/8 финала.

Мы созвонились с Черчесовым и обсудили с ним чемпионский сезон, интерес «Ференцвароша» к Далеру Кузяеву, доминирование «Зенита» в РПЛ и успехи Головина и Дзюбы.

― Осознание второго титула пришло только после официального вручения или заранее понимали, что трофей никуда не уйдёт?

— Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда мы растеряли наш гандикап: были матчи в Европе, травмы, дисквалификации. Это не оправдание, а факт, но спад в игре у нас был. Мы хотели повторить прошлогодний успех. Так получилось, что мы выходили на матч с «Кишвардой» уже в статусе чемпиона, для нас это был тест, о чём я сказал ребятам перед игрой. Они ― молодцы, тест выдержали, победили и сыграли очень качественно. Стадион, который был полон, остался доволен. Дал ребятам два дня выходных.

― В прошлом году вы жаловались, что во время празднования вам шампанским испортили костюм. В этот раз без жертв?

― Да, в этот раз без эксцессов. Зашёл в раздевалку, поздравил с победой, объявил о выходных и быстро ушёл. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты. Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но когда вернулся — шампанское текло рекой.

Станислав Черчесов Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

― Какой из двух титулов вам дался сложнее?

― Они просто разные. Во время первого чемпионства мы пришли в середине сезона. Сейчас была предсезонка, удалось неплохо подготовить команду ― неслучайно у нас был такой отрыв. Мы играли стабильно, пока не вмешались травмы и дисквалификации. Бывало, что 10 основных игроков не выходили на поле ― такого раньше никогда не случалось, как мне местный помощник рассказал. Для побед нужна команда, в которой определённые люди могут делать разницу, а не только организация игры. Сейчас все потихоньку восстанавливаются, но основного состава пока нет. С другой стороны ― подтянулась молодёжь, у нас 17-летний форвард уже пять голов забил.

― Насколько довольны сезоном? Выиграли титул, неплохо выступили в Лиге Европы, но не повторили «золотой» дубль.

― Если бы с первой и до последней игры у нас все футболисты были в строю, выводы по сезону можно было бы делать куда более верные. Но у нас был спад, мы провалили месяц, а причин точных здесь не знаешь: травмы, психологический удар после вылета из Лиги Европы или ещё что-то. В целом мы довольны, что снова стали чемпионами, что дошли до той стадии еврокубков, в которой «Ференцвароша» не было 50 лет, что снова будем бороться за Лигу чемпионов. Но очень хочется добавлять качественно в игре, чтобы мы не зависели от случайностей. Нам нужен запас прочности. Потому что с «Карабахом» мы провалили буквально первые 15 минут игры, а этого хватило, чтобы вылететь из квалификации Лиги чемпионов.

― Главная задача следующего сезона ― выйти в группу Лиги чемпионов?

― Всё-таки главная задача ― стать чемпионом. Другое дело, что вылет из текущего розыгрыша Лиги чемпионов дал нам возможность неплохо выступить в Лиге Европы, поднабраться опыта. Посмотрим, что ещё будет с командой: есть несколько предложений по нашим футболистам. Несколько важных футболистов уже ушли ― Боли, Лайдуни. Мы каждый день общаемся со спортивным директором, у нас есть кандидаты, которые могут их заменить. Непросто найти тех, кто сразу даст качество. Но, конечно, хочется выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Для клуба это финансовый плюс, для нас ― престиж. Но квалификация ― очень непростой турнир. Нужно сыграть восемь матчей с чемпионами своих стран, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы в этом сезоне из-за этого, считай, второй чемпионат сыграли. Долгий сезон, непростой, поучительный для нашего тренерского штаба, развивающий нас. Расслабиться не удаётся.

Черчесов подтверждает интерес «Ференцвароша» к Кузяеву и объясняет, в чём сила Семака

― Вы говорили, что наберёте Кузяеву и узнаете, как у него дела. Уже связались?

― Пока нет. Только поздравил с чемпионством его, Семака, Медведева, Ерохина.

― У «Ференцвароша» есть интерес к Далеру?

― Когда есть игрок такого уровня… То же самое было и с Дзюбой, и с Оздоевым, ведь мы отлично знаем возможности ребят. Если Кузяев действительно хочет уйти из «Зенита», то почему в Турцию, а не в «Ференцварош»? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы. В этом нет проблемы.

Далер Кузяев и Станислав Черчесов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

― Видно, вы цените его футбольные качества.

― Кузяев ― основной игрок «Зенита», даже при всех бразильцах в составе. 11 Малкомов не бывает, команде нужно давать баланс, что Далер и делает. Когда есть шанс заполучить такого игрока, то пройти мимо него тяжело. Хотя понятно, что мы не в первом ряду, но мы попробуем.

― «Зенит» взял пятый титул подряд. Как оцените это достижение Семака? Многие любят утверждать, что на его месте любой бы такого успеха добился.

― Пять титулов подряд и «Ференцварош» взял, в двух из которых я поучаствовал. У «Ференцвароша», «Баварии», «Зенита», «ПСЖ» есть потенциал, но им надо правильно пользоваться. Семаку это удаётся, потому что он знает клуб. До Сергея Богдановича в «Зените» были более статусные тренеры, но таких успехов не добивались. Я рад за него, неслучайно, что именно российский тренер принёс Санкт-Петербургу вторую звезду. Понятно, что я симпатизировал «Спартаку», но победил тот, кто достоин.

― Что должны сделать остальные клубы, чтобы эту гегемонию прервать?

― Не хочется никого учить, да и мало матчей в этом сезоне РПЛ я смотрел. Сложно сказать, кто как играет. Единственное ― одного желания будет мало для того, чтобы опередить «Зенит». Уровень футболистов, тренировочный процесс надо подтягивать, клуб должен соответствовать амбициям. Те, кто могут на это замахнуться, в России есть. А остальное пусть сами решают.

― Одинаковый чемпион бьёт по интриге и смотрибельности чемпионата?

― Не думаю. К примеру, на «Ференцварош» зритель ходит и в Будапеште, и на выезде. В каждом чемпионате зачастую есть одна-две команды, которые разыгрывают титул. Клуб наверху, зато остальные хотят его подвинуть.

Черчесов не ожидал, что Дзюба так будет разрывать в РПЛ, а ещё радуется за Головина

― Были слухи об интересе к вам со стороны клубов РПЛ. Есть под этим что-то?

― Я главный тренер «Ференцвароша», занимаюсь своим делом, недавно продлил контракт. Я концентрируюсь на своей работе, готовлю команду к Лиге чемпионов. Слухи на то и есть слухи.

― Игроки из вашей сборной России сейчас хорошо выглядят. Головин вот опять забил.

― Я могу быть необъективен, потому что Саша для меня особенный игрок, у нас с ним есть история. Он уже в 20 лет играл у меня в основе сборной, перешёл в «Монако», который мы недавно обыграли, хотя сам Голова провёл эти матчи на высоком уровне ― слава богу, что нам не забил. Пускай он феерит дальше. Не знаю, какие у него планы, ведь контракт недавно продлил. Главное, что он здоров, я лично сам убедился, что он в крутом состоянии, против него было непросто. Наверное, и он понял, играя против «Ференцвароша», насколько всем было непросто против нашей сборной России. Я рад за Сашу.

― Не пора ли ему уходить?

― Всё зависит от его ощущений. Главное, как он чувствует ситуацию. Если у него нет позыва уходить из «Монако», то ему стоит оставаться там, где его ценят, где у него всё получается. А если что-то менять, то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош» (улыбается).

― За Дзюбу вам радостно?

― Естественно, очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: «Почему Дзюба, почему?» Вот ответ ― потому что он даёт команде то, что не могут дать многие нападающие. Поэтому он и был у нас капитаном.

Артём Дзюба и Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Ожидали, что он сразу разорвёт?

― Не удивлён, но я не ожидал, что Артём заиграет настолько ярко. Я рад за него. Он меня, кстати, поздравил с чемпионством. Дзюбе – только удачи.