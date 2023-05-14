«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» на выезде

Сегодня, 14 мая, прошёл матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», победу в котором одержала команда Пепа Гвардиолы (0:3). Встречу принимал стадион «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.
Первый гол в матче забил полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган, отличившийся на 37-й минуте с передачи Рияда Мареза.
Через две минуты сам Гюндоган ассистировал партнёру по команде, выполнив навес к линии вратарской, откуда точным ударом головой ворота Джордана Пикфорда расстрелял Эрлинг Холанд.
В самом начале второго тайма Илкай Гюндоган забил третий мяч «горожан» в этой встрече. Полузащитник отличился со штрафного удара, эффектно перебросив стенку из игроков «Эвертона».
Второй забитый «ирискам» Гюндоганом мяч стал последним в игре 36-го тура между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Горожане одержали убедительную победу со счётом 3:0.
Прямо сейчас «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 85 очков после 35 проведённых матчей. «Эвертон» — 17-й с 32 очками.
- 14 мая 2023
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