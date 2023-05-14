«Брентфорд» обыграл «Вест Хэм» на домашней арене в матче АПЛ

Сегодня, 14 мая, прошёл матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Вест Хэмом», победу в котором одержала команда Томаса Франка (2:0). Встречу принимал стадион «Брентфорд Коммьюнити», игру обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл полузащитник «Брентфорда» Брайан Мбемо, которому ассистировал Матиас Йенсен. Удвоил преимущество «пчёл» под занавес первого тайма 26-летний Йоан Висса, голевую передачу на свой счёт записал защитник «Брентфорда» Бен Ми.

Во втором тайме команды голов не забивали, если не считать отменённый по решению VAR гол нападающего «молотобойцев» Дэнни Ингса. Таким образом, мяч Висса стал последним во встрече, «Брентфорд» выиграл у «Вест Хэма» 2:0.

В данный момент «Брентфорд» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка. «Вест Хэм» расположился на 15-й строчке, в активе «молотобойцев» 37 набранных очков.