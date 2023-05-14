Мостовой: «Динамо» — позорище. Но нельзя скидывать вину на Йокановича — играют футболисты

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» разгромил «Динамо» на его поле.
«Позорище. «Динамо» своим болельщикам позорище устроило ещё в день рождения, когда проиграли «Факелу». Сегодня повторили. Мы не знаем, что происходит с «Динамо», потому что не находимся внутри коллектива.
Со стороны у них идёт игра «кто в лес, кто по дрова». Йоканович не владеет ситуацией, но дело не в тренере. Понятно, что нити потеряны. Но мы говорим о футболистах «Динамо», которых вознесли до небес. Только они ничего не выиграли и непонятно, что будет с ними в будущем.
Основная проблема в футболистах. «Динамо» начало нас приучать к таким позорным поражениям. Всё началось ещё с поражения «Крыльям» в Кубке России. Но всю вину скидывать на Йокановича нельзя — играют же футболисты», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 мая 2023
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