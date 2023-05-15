Андрей Кобелев высказался об отставке Йокановича с поста главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по поводу расставания бело-голубых с тренером Славишей Йокановичем. Накануне стало известно об отставке иностранного специалиста, с которым «Динамо» не сумело ничего добиться в сезоне-2022/2023. По словам Кобелева, отставка Йокановича не стала неожиданностью.

«Своевременна ли отставка Йокановича? Это вопрос к руководству «Динамо». Было понятно, что после того, как команда вылетела из Кубка России и практически лишилась шансов на попадание в тройку РПЛ, последуют какие-то выводы. Тем более все эти результаты случились в год 100-летия клуба. Поэтому отставка Йокановича не стала для меня неожиданностью», – сказал Андрей Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.