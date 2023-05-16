Мусса Дембеле может заменить Рандаля Коло Муани в «Айнтрахте»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может пополнить состав немецкого «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, «Айнтрахт» уже провёл встречу с представителями Дембеле. Переговоры прошли в положительном ключе. Нападающий принял решение покинуть «Лион» по окончании сезона, когда у него завершится контракт. «Айнтрахт» хочет подписать Дембеле на замену нападающему Рандалю Коло Муани, который может покинуть немецкую команду летом.
«Айнтрахт» — отличный клуб Бундеслиги с огромной фан-базой. Мы рассматриваем этот вариант», — сказал агент Дембеле Мамади Фофана.
26-летний Дембеле забил три гола и сделал одну результативную передачу в 28 матчах.
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