«Айнтрахт» сделал предложение «ПСЖ» по двум игрокам

Клуб немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» отправил запрос в «ПСЖ» по двум игрокам, предложив почти € 20 млн за Эль-Шадая Битшиабу и отдельно запросив в аренду нападающего Уго Экитике. Об этом сообщает L'Equipe.

В последние недели руководство парижского клуба не скрывало, что недовольно игрой 20-летнего Экитике и что в Париже готовы выслушать предложения по трансферу нападающего, которые поступят летом. Рынок отреагировал быстро. Маркус Крёше, спортивный директор «Айнтрахта», прибыв в столицу Франции, был первым, кто сделал предложение по аренде игрока на следующий сезон. Первоочередной же целью функционера было передать предложение Франкфурта по трансферу защитника «ПСЖ» Битшиабу, за которого немцы готовы отдать около € 20 млн.

Немецкий клуб убеждён, что может возродить карьеру Экитике. Права на игрока принадлежат «Реймсу», но «ПСЖ» воспользуется опцией, прописанной в договоре аренды, согласно которой парижане выкупят игрока за € 35 млн в конце сезона, если клуб финиширует не ниже второго места.