Галактионов: «Локомотиву» нужны игроки, которые усилят команду

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что московскому клубу нужны футболисты, которые смогут усилить команду и помогут сделать следующий шаг в развитии. Также Галактионов оценил игру форварда железнодорожников Вильсона Изидора.

«Изидор соскучился по игре. Понятно, что у него есть сильные качества, он постоянно индивидуально работает над собой и сейчас здорово играет.

Позиции, которые нужно усилить, понятны. Нам нужны футболисты, которые усилят команду и дадут следующий шаг в развитии», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков за 27 матчей.