«Аль-Хиляль» предложил Льорису утроить зарплату, чтобы тот перешёл в клуб
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Стал известен саудовский клуб, в который может перейти французский голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис. Об этом сообщает издание Footmercato.
По информации источника, клубом, заинтересованным в приглашении Льориса, является «Аль-Хиляль», который готов утроить зарплату голкипера ради его перехода в команду. Сам француз изучает предложение саудовского клуба.
36-летний Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012 года. Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне вратарь сыграл за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, пропустив в них 45 голов и девять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. За свою карьеру в лондонском клубе Льорис не выиграл ни одного командного трофея.
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