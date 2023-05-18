«Аль-Хиляль» предложил Льорису утроить зарплату, чтобы тот перешёл в клуб

Стал известен саудовский клуб, в который может перейти французский голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис. Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, клубом, заинтересованным в приглашении Льориса, является «Аль-Хиляль», который готов утроить зарплату голкипера ради его перехода в команду. Сам француз изучает предложение саудовского клуба.

36-летний Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012 года. Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне вратарь сыграл за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, пропустив в них 45 голов и девять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. За свою карьеру в лондонском клубе Льорис не выиграл ни одного командного трофея.

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