Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» предложил Льорису утроить зарплату, чтобы тот перешёл в клуб

«Аль-Хиляль» предложил Льорису утроить зарплату, чтобы тот перешёл в клуб
Комментарии

Стал известен саудовский клуб, в который может перейти французский голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис. Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, клубом, заинтересованным в приглашении Льориса, является «Аль-Хиляль», который готов утроить зарплату голкипера ради его перехода в команду. Сам француз изучает предложение саудовского клуба.

36-летний Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012 года. Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне вратарь сыграл за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, пропустив в них 45 голов и девять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. За свою карьеру в лондонском клубе Льорис не выиграл ни одного командного трофея.

Материалы по теме
Вратарь «Брайтона», планируя уйти в «Тоттенхэм», начал заниматься со второй командой

Рекорды финала ЧМ-2022

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023