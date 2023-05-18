Павел Погребняк: удивительно, что «Реал» проиграл «Сити» так беспомощно. Счёт мог быть 7:0

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал разгромное поражение мадридского «Реала» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра завершилась в пользу британского коллектива со счётом 4:0.

«Манчестер» являлся очевидным фаворитом в матчах c «Реалом». Наверное, это лучшая команда в мире на данный момент под руководством одного из сильнейших специалистов. Но удивительно, что «Реал» проиграл так беспомощно, игра шла в одни ворота. Счёт спокойно мог быть 7:0 вчера. Думаю, что испанцы проиграли будущему чемпиону. Если бы «Интер» возглавлял Моуриньо, тогда шансы бы у них были. Я сомневаюсь, что итальянцы дадут бой «Манчестеру», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.