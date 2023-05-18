«Самый доминирующий клуб в истории ЛЧ просто сдулся». СМИ Европы восторгаются «Сити»

«Манчестер Сити» разбил «Реал» дома: четыре безответных мяча, давление, тотальное превосходство в полуфинале ЛЧ. Команда Карло Анчелотти не смогла сделать ничего, чтобы противостоять мощной машине Пепа Гвардиолы.

Мадрид сегодня грустно признаёт поражение и мощь «Сити», перед которой не смог устоять «Реал», а Каталония насмехается над главным соперником. «Избиение тех, кому больно», – гласит заголовок Marca. «До слёз», – написало издание AS на обложке, сопроводив заголовок фотографией вытирающего слёзы Карима Бензема. При этом каталонский Sport поместил на первую страницу фото счастливых игроков «Сити» и подписал: «Сити» вытер пол «Реалом».

📰 Marca: «Сити» сокрушил чемпиона

«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы сверг короля Европы по всем канонам: по качеству футбола, интенсивности, порядку и таланту. «Реал» не смог конкурировать с командой Гвардиолы. Уступив в полузащите, где обычно решаются игры и титулы, «Реал» остался с четырьмя пропущенными мячами – и это при том, что Куртуа смог отразить ещё три мощных удара Холанда. Таково было мировое превосходство «Сити», что им даже не понадобились услуги их главного бомбардира. Родри правил, Грилиш заполнял пространство, Де Брёйне изобретал, а Бернардо Силва решал – это был коллективный и неоспоримый триумф. У «Реала» же ничего не вышло: не сработал ни план Анчелотти, ни его самые надёжные игроки. Бензема, Модрич, Вальверде, Винисиус… Ни следа от команды, которая, казалось, всегда умела выигрывать. Тяжёлое поражение, которое вынуждает пересмотреть команду – от скамейки до больших звёзд.

Уже не раз сказано, что это будет год «Манчестер Сити». У них вышел сезон, полный эпоса: от подписания контракта с Холандом до камбэка в Премьер-лиге в матче с «Арсеналом» и выхода в финал, на пути к которому был повержен чемпион Европы. Гвардиола предполагал, что для победы в Лиге чемпионов ему придётся свергнуть короля. И он сделал это честно, превзойдя «Реал» по всем пунктам. Теперь он поедет в Стамбул как фаворит, чтобы открыть новую комнату в музее на стадионе. «Сити» — авторская команда, играющая в неординарный, разнообразный, насыщенный футбол, способная покорить любого и подстроиться под требования каждой игры. Деньги, вложенные правильными людьми, теми, кто разбирается в футболе, ведут к успеху. Хотя у Гвардиолы осталось ещё одно препятствие, «Интер», но, кажется, это небольшой соперник для этой машины»

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📰 AS: «Реал» был слабаком, которого спасал только Куртуа

«Сити» был лучше во всём. Он полностью восстановился после первого матча, раскрылся с Бернарду Силвой и Грилишем. «Реал» же постоянно натыкался на Де Брёйне. «Реал» был слабаком, которого удерживал от более крупного поражения лишь ангел-хранитель Куртуа.

Гвардиола после этого матча должен рассказывать о своём наследии, которое никогда не было таким сумасшедшим, как этим вечером, когда «Сити» вышел во второй финал Лиги чемпионов, даже не нуждаясь в Холанде. В предыдущем, два года назад, он сделал это перед пустым и молчаливым стадионом из-за пандемии. На этот раз его триумф был перед публикой. Он сделал это, одержав победу над потерянным «Реалом», который был на «Этихаде». Белый флаг будет развеваться несколько дней приспущенным.

План Анчелотти провалился. Винисиус был в тени Уолкера. Бензема играл без вдохновения и не проявлял участия. Родриго, Вальверде, ветераны – они даже не сопротивлялись поражению. Куртуа – единственный выживший в катастрофе, потому что он единственный пытался что-то сделать».

📰 Sport: «Пока-пока, «Реал!»

«Команда Карло Анчелотти потерпела кораблекрушение уже в первом тайме: «Реал» оказался совершенно беспомощным и не смог собраться и после перерыва. Все мадридские игроки были намного ниже своего уровня. Где был Бензема? Он просто исчез. Единственным, кто был спасён от сожжения, был Куртуа, хотя его сейвы на этот раз не смогли спасти команду от громкого вылета.

Судьба, хотя и благодаря многолетней работе, планированию и усилиям (а также, очевидно, сочным финансовым вложениям), в очередной раз дала Гвардиоле возможность оказаться в финале Лиги чемпионов. Он не поднимал кубок с далекого 2011 года, когда, безусловно, лучшая «Барса» всех времён устроила футбольную баню «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона на «Уэмбли».

Десять лет назад «Сити» даже не входил в число лучших команд Англии, не появлялся ни в одном рейтинге, а сейчас клуб идёт на пути к пятой победе в Премьер-лиге за последние шесть сезонов и к трофею Лиги чемпионов. И как они это делают: с уникальным, узнаваемым и качественным футболом, где важны мяч и владение им.

«Мадрид» же стареет с той же скоростью, с какой взрослеет «Манчестер Сити» — теперь это огромная команда, собранная по мановению чековой книжки и тщательно выкованная Гвардиолой. «Сити» и «Реал» устроили смену караула в европейском футболе. Слава «Сити», честь Мадриду».

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В Англии настроение праздничное – заголовки прям кричат о триумфе «Сити»: «Мастер-класс от команды Гвардиолы», «Голубое убийство», «Силва дал Пепу Святой Грааль».

📰 Manchester Evening News: «Главная крепость «Сити»

«Забудьте об «Энфилде» и «Олд Траффорд». Забудьте о «Бернабеу» и «Камп Ноу». Не обращайте внимания на «Сан-Сиро», ультрас «ПСЖ» и «Баварии» и безумие Неаполя. Есть ли что-то более внушительное, чем матч с «Манчестер Сити» на «Этихаде» в наши дни? Статистика подсказывает, что нет.

Команда Хосепа Гвардиолы провела здесь 26 матчей без поражений в Лиге чемпионов, 24 из них выиграла. Ни один другой крупный европейский стадион не может сравниться с таким уровнем комфорта для домашней команды. Как сказал Джек Грилиш после жеребьёвки: «На «Этихаде» мы чувствуем себя неудержимыми». И они были».

📰 The Guardian: «Величайшее выступление «Сити» под руководством Гвардиолы

«К 70-й минуте стало понятно, что «Манчестер Сити» должен победить, а «Реа»л Мадрид должен проиграть, и никакие изменения или тактика, никакие замены не могли изменить этот факт.

«Реал», похоже, тоже это понял. Возможно, команда Анчелотти проигрывала всего 2:0, но игроки уже были в синяках и шрамах, они были напуганы и устали забегать в тупики, где всегда сталкивались с синими футболками. Фолы стали более преднамеренными и более отчаянными. Даже испанские комментаторы в задней части ложи прессы перестали кричать. На самой большой сцене, в их любимом соревновании, самый доминирующий клуб в истории Лиги чемпионов оказался в невыносимом стрессе и просто сдулся. Только взмахи кончиками пальцев Тибо Куртуа не позволили матчу закончиться полным унижением, счётом, который стал бы отдельной страницей в «Википедии».

Вероятно, это было величайшее выступление «Сити» под руководством Пепа Гвардиолы, своего рода футбольное совершенство, музейный экспонат. Не просто урок, а пример спорта как стратегии «выжженной земли». После них ничего не осталось. Болельщики «Сити» заслужили свой момент непревзойдённого триумфа»

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📰 Independent: «Голы Силвы выпотрошили «Реал»

«Был игрок, чьи голы были призваны превратить «Манчестер Сити» в победителей Лиги чемпионов. Это был не Бернарду Силва. «Бернардо никогда не был лучшим бомбардиром», — пожал плечами Пеп Гвардиола в марте, после того как один из его любимых футболистов забил на «Этихаде» впервые с августа. Он звучал совершенно беззаботно. Силва, как он сказал тогда, «уникален». Он был агрессивным прессингующим, ритмичным распасовщиком, человеком, который мог ускорить или замедлить игру. Игроком, которого он использовал как самого нетрадиционного левого защитника или в качестве «ложной девятки», но на которого всегда можно было положиться, чтобы заставить всех остальных играть лучше. Но он много не забивал. Потом, после пяти голов в 51 игре этого сезона, за четверть часа пришло два. Против «Реала». В полуфинале Лиги чемпионов. Только двое – Лионель Месси и Роберт Левандовски – дважды забивали «Реалу» в полуфиналах ЛЧ. Силва выпотрошил этот «Реал».

Чемпионы Европы были унижены. Новые чемпионы Европы вот-вот будут коронованы»