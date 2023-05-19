«Шеффилд Уэнсдей» прошёл в следующую стадию плей-офф Лиги 1 после поражения 0:4

Английский «Шеффилд Уэнсдей» вышел в финал плей-офф за выход в Чемпионшип в английской Лиге 1, переиграв по сумме двух матчей «Питерборо Юнайтед». В первой встрече в гостях «совы» потерпели поражение со счётом 0:4. Дома они одержали победу 5:1. При этом «Шеффилд Уэнсдей» забил четвёртый гол в основное время на восьмой добавленной ко второму тайму минуте, а в дополнительное время команды обменялись голами. Далее хозяева победиили по пенальти 5:3 и прошли в решающую стадию.
«Шеффилд Уэнсдей» не смог напрямую выйти в Чемпионшип, поскольку занял третье место в Лиге 1, а «Питерборо Юнайтед» был шестым. В другом полуфинале плей-офф встречаются «Барнсли» и «Болтон Уондерерз», занявшие четвёртое и пятое места соответственно. Первый матч закончился вничью 1:1, а ответный пройдёт в Барнсли 19 мая. Финал плей-офф состоится 29 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Напрямую в Чемпионшип прошли «Плимут Аргайл» и «Ипсвич Таун».
- 19 мая 2023
-
01:37
-
01:20
-
01:17
-
00:58
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:37
-
00:37
-
00:29
-
00:23
-
00:14
-
00:11
-
00:11
-
00:04
-
00:02
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:32
-
23:25
-
23:17
-
23:08
-
23:04
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:51