«Шеффилд Уэнсдей» прошёл в следующую стадию плей-офф Лиги 1 после поражения 0:4

Английский «Шеффилд Уэнсдей» вышел в финал плей-офф за выход в Чемпионшип в английской Лиге 1, переиграв по сумме двух матчей «Питерборо Юнайтед». В первой встрече в гостях «совы» потерпели поражение со счётом 0:4. Дома они одержали победу 5:1. При этом «Шеффилд Уэнсдей» забил четвёртый гол в основное время на восьмой добавленной ко второму тайму минуте, а в дополнительное время команды обменялись голами. Далее хозяева победиили по пенальти 5:3 и прошли в решающую стадию.

«Шеффилд Уэнсдей» не смог напрямую выйти в Чемпионшип, поскольку занял третье место в Лиге 1, а «Питерборо Юнайтед» был шестым. В другом полуфинале плей-офф встречаются «Барнсли» и «Болтон Уондерерз», занявшие четвёртое и пятое места соответственно. Первый матч закончился вничью 1:1, а ответный пройдёт в Барнсли 19 мая. Финал плей-офф состоится 29 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напрямую в Чемпионшип прошли «Плимут Аргайл» и «Ипсвич Таун».