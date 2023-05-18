«Ковентри» вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

В среду, 17 мая, в ответной полуфинальной игре плей-офф Чемпионшипа «Ковентри» в гостях одолел «Мидлсбро» с минимальным счётом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал соревнования.

Единственный гол на свой счёт записал хавбек «Ковентри» Густаво Хамер, отличившись на 57-й минуте.

Первая встреча между командами завершилась нулевой ничьей. Таким образом, по сумме двух игр в финал вышел «Ковентри». В решающем матче за право выступать в английской Премьер-лиге команда сыграет с «Лутоном». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в субботу, 27 мая. Начало встречи — в 18:45 мск.

Напомним, «Мидлсбро» тренирует бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Кэррик.

Ранее «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» напрямую вышли в АПЛ.