«Ковентри» вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
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В среду, 17 мая, в ответной полуфинальной игре плей-офф Чемпионшипа «Ковентри» в гостях одолел «Мидлсбро» с минимальным счётом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал соревнования.
Единственный гол на свой счёт записал хавбек «Ковентри» Густаво Хамер, отличившись на 57-й минуте.
Первая встреча между командами завершилась нулевой ничьей. Таким образом, по сумме двух игр в финал вышел «Ковентри». В решающем матче за право выступать в английской Премьер-лиге команда сыграет с «Лутоном». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в субботу, 27 мая. Начало встречи — в 18:45 мск.
Напомним, «Мидлсбро» тренирует бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Кэррик.
Ранее «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» напрямую вышли в АПЛ.
Англия - Чемпионшип. Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
17 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
Окончен
0 : 1
Ковентри Сити
Ковентри
0:1 Хамер – 57'
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