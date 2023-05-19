Андрей Талалаев полетел с «Химками» в Грозный на матч 28-го тура РПЛ с «Ахматом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев полетел с командой в Грозный на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, в начале текущего сезона Талалаев работал в «Ахмате». Он покинул должность главного тренера в сентябре 2022 года. Возглавляя московское «Торпедо», специалист не летал в Грозный на матч с «Ахматом» (0:1) в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Официальной причиной была болезнь тренера.

Встреча 28-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Химки» состоится завтра, 20 мая. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков после 27 матчей. «Химки» (18) находятся на 15-й строчке.