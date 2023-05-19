«Ахмат» — «Химки». Ташуев устроит проводы в Первую лигу

20 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Ахмат» — «Химки». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 1.63. Успех химчан оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Химки» 20 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Химки» (20.05.2023)

Сезон РПЛ стремительно близится к завершению. Чемпион уже определился, осталось выяснить кто займёт второе и третье места. В то же время в нижней части турнирной таблицы идёт ожесточённая борьба за выживание. Интриг хватает. 20 мая состоятся четыре игры 28-го тура. В одной из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» примет «Химки».

Во второй половине сезона грозненцы сильно прибавили, в том числе благодаря стараниям Сергея Ташуева. Не всё у наставника шло гладко. Были спады, и порой складывалось впечатление, что у клуба напрочь отсутствует сыгранность. Однако это были лишь временные явления, отчасти обусловленные зимним перерывом.

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За последние восемь туров в чемпионате России зелёные уступили только ЦСКА (1:3). Также они сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) и «Факелом» (1:1). Обыграли грозненцы сначала «Крылья Советов» (1:0), «Урал» (2:0) и «Сочи» (1:0), а затем «Торпедо» (5:1) и «Динамо» (3:0).

Таким образом, подопечные Ташуева поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего на четвёртой строчке «Спартака» составляет четыре очка. В связи с прогрессом увеличились амбиции «Ахмата». Пошли разговоры о том, что он способен в будущем бороться за медали РПЛ.

Одним из главных виновников хороших результатов стал Гиорги Шелия, который недавно высказался по данному поводу. Он заявил, что итоговое место в таблице покажет, на каком уровне действительно находится «Ахмат». Голкипер подчеркнул, что, как бы ни кричали, что зелёные способны обыграть любую команду, в РПЛ все могут побеждать.

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Сам Шелия набрал шикарную форму. Он пропустил только пять мячей за последние восемь туров в РПЛ. Сами грозненцы забили за этот период времени 14 голов. Девять из них забили после того, как угодил в лазарет один из лидеров атаки Бернард Бериша. Также Ташуев не может рассчитывать на подспорье Лечи Садулаева и Ивана Олейникова.

У «Химок» положение не столь завидное, как у «Ахмата». Они занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Теоретически шансы избежать прямого вылета в Первую лигу у них ещё есть. Однако отставание от зоны стыковых матчей составляет целых пять очков.

Что-то подсказывает, что в оставшихся трёх турах до конца сезона красно-чёрные не сумеют сократить это отставание. Совсем недавно химчане пережили смену главного тренера, которая стала для них четвёртой за сезон (если учитывать назначения временно исполняющих обязанности специалистов).

В этот раз должность главного тренера занял Андрей Талалаев, который поменял за сезон три команды. Сначала его уволили из «Ахмата», а затем из «Торпедо». К всеобщему удивлению, с 50-летним наставником «Химки» подписали контракт на целых пять лет. Впрочем, это далеко не первое нелогичное решение руководства клуба в этом сезоне.

Под руководством Талалаева красно-чёрные в последних пяти турах обыграли только замыкающее турнирную таблицу «Торпедо» (4:2). Вничью они сыграли с «Крыльями Советов» (0:0) и «Спартаком» (1:1). Уступили химчане «Локомотиву» (1:5) и «Динамо» (0:1).

Ничья со «Спартаком» не должна вводить в заблуждение. Потеряли очки москвичи из-за удаления, которое получил под занавес первого тайма полузащитник Даниил Денисов. Если бы не численное преимущество, красно-чёрным вряд ли удалось бы зацепиться за ничью.

Предлагаем поставить на победу «Ахмата» с форой (-1) за коэффициент 1.96. Прогресс грозненцев легко объясним. Ташуев изменил подход к силовой работе (заставил тягать железо), улучшив тем самым интенсивность футбола своих подопечных. Также тренер вывел на новый уровень психологию, что сопутствовало индивидуальному развитию игроков.

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Отдельного внимания заслуживает работа Ташуева с резервом. Несмотря на важные кадровые потери, зелёные разгромили «Динамо» в игре последнего тура. Скорее всего, не менее уверенно они обыграют «Химки». К слову, за 27 туров красно-чёрным забили 59 мячей — больше всех. Сами они забили только 25. Если клуб проиграет, а в параллельном матче «Пари НН» победит, то он досрочно покинет РПЛ.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Химки» 20 мая 2023 года

«Ахмат» активно прогрессирует под руководством Ташуева. Получают свой шанс молодые игроки. И пока что от них остаются только приятные впечатления. Разгромные победы в матчах с «Торпедо» и «Динамо» говорят сами за себя. Думается, подобным образом обыграют зелёные и «Химки». От назначения Андрея Талалаева не наблюдается большой пользы. Красно-чёрные по-прежнему много пропускают и вместе с «Торпедо» являются главными претендентами на вылет в Первую лигу.

Ставка: победа «Ахмата» с форой (-1) за коэффициент 1.96.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

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Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Прогноз на матч «Ахмат» — «Химки» с коэффициентом 2.46.

Прогноз на дерби «Торпедо» — «Динамо» с коэффициентом 2.90.