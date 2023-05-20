Нью-Йорк и Нью-Джерси поборются за проведение финала ЧМ-2026

Власти соседних штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, которые являются соорганизаторами матчей чемпионата мира-2026 на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, заявили, что намерены побороться за право провести финал турнира, сообщает Reuters. Их основным конкурентом считается «Соу-Фай Стэдиум» в пригороде Лос-Анджелеса. На данный момент ФИФА не определилась с расписанием соревнования, в том числе неизвестно и место проведения финала.
Во время презентации регионального бренда ЧМ-2026 губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи также пообещал аншлаги на матчах и зрелища, как на Супербоуле.
«Мы думаем, что примем, по крайней мере, восемь матчей — это восемь Супербоулов. Все билеты будут проданы, я гарантирую. И неважно кто будет играть», — заявил Мёрфи.
Чемпионат мира – 2026 пройдёт на 11 стадионах в США, трёх в Мексике и двух в Канаде. В нём впервые примут участие 48 команд. Точная дата старта турнира ещё будет уточнена, а финал состоится 19 июля.
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