Нью-Йорк и Нью-Джерси поборются за проведение финала ЧМ-2026

Власти соседних штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, которые являются соорганизаторами матчей чемпионата мира-2026 на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, заявили, что намерены побороться за право провести финал турнира, сообщает Reuters. Их основным конкурентом считается «Соу-Фай Стэдиум» в пригороде Лос-Анджелеса. На данный момент ФИФА не определилась с расписанием соревнования, в том числе неизвестно и место проведения финала.

Во время презентации регионального бренда ЧМ-2026 губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи также пообещал аншлаги на матчах и зрелища, как на Супербоуле.

«Мы думаем, что примем, по крайней мере, восемь матчей — это восемь Супербоулов. Все билеты будут проданы, я гарантирую. И неважно кто будет играть», — заявил Мёрфи.

Чемпионат мира – 2026 пройдёт на 11 стадионах в США, трёх в Мексике и двух в Канаде. В нём впервые примут участие 48 команд. Точная дата старта турнира ещё будет уточнена, а финал состоится 19 июля.

Материалы по теме Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026

ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе