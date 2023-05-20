Евгений Бушманов назвал фаворита в дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Российский тренер Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» примет ЦСКА.

«Ожидаю, что «Спартак» выйдет с максимальным настроем на матч с ЦСКА. Дерби — возможность для команды Абаскаля реабилитироваться за результаты во второй части сезона. Будет интересный и напряжённый матч: ЦСКА сейчас на ходу, армейцы показывают интересный и яркий футбол.

Матч с ЦСКА решающий для «Спартака» во многих отношениях. В плане борьбы за второе место — это последний шанс. Если спартаковцам не удастся победить, то уже сложно будет зацепиться за серебро. Игра с ЦСКА ещё и последняя возможность реабилитироваться перед собой и болельщиками.

Судя по игре, которые команды показывают в весенней части чемпионата, ЦСКА — фаворит. Но понятно, что этот статус ничего не гарантирует армейцам», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.