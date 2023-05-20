Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Локомотива» Нагорных ответил на вопрос о продлении контракта с Бариновым и Изидором

Глава «Локомотива» Нагорных ответил на вопрос о продлении контракта с Бариновым и Изидором
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, как проходят переговоры о продлении контрактов с полузащитником железнодорожников Дмитрием Бариновым и нападающим Вильсоном Изидором.

«Я не вижу проблем в работе медслужбы в контексте травм Пиняева и Дзюбы. Я благодарен и уверен в нашем медицинском штабе. Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы всё объявим.

Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились. С Изидором мы плотно работаем, он наш игрок. Думаю, что по его будущему скоро будет решение. Переговоры с агентом Баринова находятся тоже на финишной прямой», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дмитрий Баринов в нынешнем сезоне РПЛ провёл 26 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Вильсон Изидор забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в 18 играх.

Материалы по теме
Глава «Локо» Нагорных: Дзюбу в Казани не увидите. Переговоры с Артёмом на финишной прямой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023