Глава «Локомотива» Нагорных ответил на вопрос о продлении контракта с Бариновым и Изидором

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, как проходят переговоры о продлении контрактов с полузащитником железнодорожников Дмитрием Бариновым и нападающим Вильсоном Изидором.

«Я не вижу проблем в работе медслужбы в контексте травм Пиняева и Дзюбы. Я благодарен и уверен в нашем медицинском штабе. Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы всё объявим.

Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились. С Изидором мы плотно работаем, он наш игрок. Думаю, что по его будущему скоро будет решение. Переговоры с агентом Баринова находятся тоже на финишной прямой», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дмитрий Баринов в нынешнем сезоне РПЛ провёл 26 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Вильсон Изидор забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в 18 играх.