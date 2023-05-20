«Унион» проиграл «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги

Сегодня, 20 мая, проходят матчи предпоследнего, 33-го тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» принимал «Унион» Берлин на стадионе «Кристиан Дингерт». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 22-й минуте Ила Бебу вывел «Хоффенхайм» вперёд. На 36-й минуте Андрей Крамарич удвоил преимущество хозяев, реализовав 11-метровый удар. В концовке тайма Данило Дуки отыграл один мяч. В концовке второго тайма Крамарич оформил дубль, на что гости ответили точным ударом Аиссы Лайдуни. На 90+9-й минуте Мунас Даббур забил четвёртый гол «Хоффенхайма».

В параллельных встречах «Вердер» сыграл вничью с «Кёльном», «Герта» с тем же счётом разошлась миром с «Бохумом» и потеряла шансы на выживание в Бундеслиге, а «Шальке» сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 2:2.