Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Унион» проиграл «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги

«Унион» проиграл «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги
Комментарии

Сегодня, 20 мая, проходят матчи предпоследнего, 33-го тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» принимал «Унион» Берлин на стадионе «Кристиан Дингерт». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 22-й минуте Ила Бебу вывел «Хоффенхайм» вперёд. На 36-й минуте Андрей Крамарич удвоил преимущество хозяев, реализовав 11-метровый удар. В концовке тайма Данило Дуки отыграл один мяч. В концовке второго тайма Крамарич оформил дубль, на что гости ответили точным ударом Аиссы Лайдуни. На 90+9-й минуте Мунас Даббур забил четвёртый гол «Хоффенхайма».

В параллельных встречах «Вердер» сыграл вничью с «Кёльном», «Герта» с тем же счётом разошлась миром с «Бохумом» и потеряла шансы на выживание в Бундеслиге, а «Шальке» сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 2:2.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
20 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
4 : 2
Унион
Берлин
1:0 Бебу – 22'   2:0 Крамарич – 36'   2:1 Дуки – 45+4'   3:1 Крамарич – 90'   3:2 Лайдуни – 90+5'   4:2 Даббур – 90+9'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023