«Унион» проиграл «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги

Сегодня, 20 мая, проходят матчи предпоследнего, 33-го тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» принимал «Унион» Берлин на стадионе «Кристиан Дингерт». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 22-й минуте Ила Бебу вывел «Хоффенхайм» вперёд. На 36-й минуте Андрей Крамарич удвоил преимущество хозяев, реализовав 11-метровый удар. В концовке тайма Данило Дуки отыграл один мяч. В концовке второго тайма Крамарич оформил дубль, на что гости ответили точным ударом Аиссы Лайдуни. На 90+9-й минуте Мунас Даббур забил четвёртый гол «Хоффенхайма».
В параллельных встречах «Вердер» сыграл вничью с «Кёльном», «Герта» с тем же счётом разошлась миром с «Бохумом» и потеряла шансы на выживание в Бундеслиге, а «Шальке» сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 2:2.
- 20 мая 2023
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