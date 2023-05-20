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«Оренбург» впервые в истории не проиграл в матче с «Зенитом»

Встреча «Оренбурга» с «Зенитом» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги закончилась ничьей — 2:2.

Оренбуржцы впервые в истории не проиграли сине-бело-голубым. Ранее клуб не набирал очки в семи матчах с «Зенитом».

На 28-й минуте Густаво Мантуан вывел «Зенит» вперёд. На 41-й минуте Александр Эктов сравнял счёт, а на 62-й минуте Ренато Гойкович вывел вперёд «Оренбург». На последней минуте Иван Сергеев спас «Зенит» от проигрыша.

Соперники ранее встречались в 9-м туре РПЛ в нынешнем сезоне. Матч в Санкт-Петербурге закончился разгромной победой «Зенита» 8:0. Хет-трик в той игре оформил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство, находится на первом месте с 66 очками.