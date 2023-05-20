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Аталанта — Верона. Прямая трансляция
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«Аталанта» — «Верона» 3:1, результат матча 35-го тура Серии А 20 мая 2023 года

«Аталанта» уверенно переиграла «Верону». Бергамаски всё ещё могут попасть в Лигу чемпионов
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Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Верона». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Встреча закончилась уверенной победой «Аталанты» со счётом 3:1.

На 22-й минуте матча хавбек «Вероны» Дарко Лазович вывел свою команду вперёд. Однако бергамаски ответили на это тремя точными ударами. Отличались Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич и Расмус Хёйлунн.

Таким образом, «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 61 очко после 36 матчей. Бергамаски всё ещё могут попасть в розыгрыш Лиги чемпионов следующего сезона. Отставание от «Лацио», идущего четвёртым – четыре балла.

«Верона» находится на 18-й строчке, заработав 30 очков.

В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Аталанта» в гостях минимально обыграла «Верону» со счётом 1:0. Единственным голом в том матче отметился Тён Копмейнерс.

Италия - Серия А. 36-й тур
20 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 1
Верона
Верона
0:1 Лазович – 11'   1:1 Дзаппакоста – 22'   2:1 Пашалич – 53'   3:1 Хёйлунн – 62'
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