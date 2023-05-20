«Аталанта» уверенно переиграла «Верону». Бергамаски всё ещё могут попасть в Лигу чемпионов

Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Верона». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Встреча закончилась уверенной победой «Аталанты» со счётом 3:1.

На 22-й минуте матча хавбек «Вероны» Дарко Лазович вывел свою команду вперёд. Однако бергамаски ответили на это тремя точными ударами. Отличались Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич и Расмус Хёйлунн.

Таким образом, «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 61 очко после 36 матчей. Бергамаски всё ещё могут попасть в розыгрыш Лиги чемпионов следующего сезона. Отставание от «Лацио», идущего четвёртым – четыре балла.

«Верона» находится на 18-й строчке, заработав 30 очков.

В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Аталанта» в гостях минимально обыграла «Верону» со счётом 1:0. Единственным голом в том матче отметился Тён Копмейнерс.