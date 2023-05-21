«Челси» сделал предложение о покупке Влаховича

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«Челси» сделал «Ювентусу» предложение о покупке сербского нападающего туринцев Душана Влаховича. Лондонцы готовы заплатить за форварда около € 80 млн, сообщает ESPN.

По информации источника, руководство «Челси» гарантировало предполагаемому главному тренеру команды Маурисио Почеттино покупку нападающего под основной состав. Лондонский клуб, вероятно, сделает серба главной трансферной целью на лето.

Сообщается, что сам футболист склоняется именно к переходу в «Челси».

В текущем сезоне на счету Влаховича 41 матч за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн. Ранее агент Влаховича подтвердил интерес к своему клиенту со стороны трёх европейских топ-клубов.