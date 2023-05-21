«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» с минимальным счётом

Сегодня, 21 мая, прошёл матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Игру принимал стадион «Этихад» (Манчестер). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск.
В самом начале игры, на 12-й минуте, «горожане» вышли вперёд благодаря усилиям Хулиана Альвареса. Защитник «Челси» Фофана ошибся в передаче в центре поля, отдав мяч точно в ноги сопернику.
На скорости по центру протащил его игрок хозяев, отдал направо в штрафную на Альвареса, который прекрасным ударом низом в дальний угол открыл счёт. Гол аргентинского нападающего остался единственным в матче, больше команды не забивали.
«Манчестер Сити», ставший досрочно чемпионом Англии, набрал 88 очков в 36 матчах английской Премьер-лиги. «Челси» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, лондонцы имеют в своём активе 43 турнирных очка.
- 21 мая 2023
-
20:35
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:10
-
20:10
-
20:09
-
20:05
-
20:01
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:39
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:34
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:28
-
19:26
-
19:26