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«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» с минимальным счётом

Сегодня, 21 мая, прошёл матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Игру принимал стадион «Этихад» (Манчестер). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск.

В самом начале игры, на 12-й минуте, «горожане» вышли вперёд благодаря усилиям Хулиана Альвареса. Защитник «Челси» Фофана ошибся в передаче в центре поля, отдав мяч точно в ноги сопернику.

На скорости по центру протащил его игрок хозяев, отдал направо в штрафную на Альвареса, который прекрасным ударом низом в дальний угол открыл счёт. Гол аргентинского нападающего остался единственным в матче, больше команды не забивали.

«Манчестер Сити», ставший досрочно чемпионом Англии, набрал 88 очков в 36 матчах английской Премьер-лиги. «Челси» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, лондонцы имеют в своём активе 43 турнирных очка.