Юрист рассказал о больших уступках клубам России в новом постановлении ФИФА о легионерах

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал последние решения ФИФА, связанные с контрактами игроков и тренеров, выступающих в России.

«Послабления очень серьёзные. Эти послабления по сути отражают то, что клубы просили в своём иске в CAS. Очевидно, что политически FIFA и CAS не могли получить это в результате судебного процесса. Однако надо отдать должное FIFA за то, что они услышали аргументы клубов, внеся важные изменения в новую редакцию правил.

Если резюмировать: игроки, которые не приостановили контракты после 7 марта 2022, уже не могут это сделать. Те, кто приостановил, могут сделать это снова. Однако те, кто не приостановил, остался или приехал, после 7 марта не могут использовать это правило.

Очень важно, что FIFA ограничила время, когда можно использовать опцию приостановления контракта — до 1 июля 2023. До 1 июля все футболисты, которые хотят приостановить контракты, должны это сделать. Российские клубы на это ссылались в своей апелляции в CAS, потому что раньше опция была бессрочная. Игрок мог приостанавливать контракт в любое время: вне трансферного окна, за пять минут до начала матч, как это было с Варелой из «Динамо». Установление сроков поможет нашим клубам не получить ущерб от внезапных отъездов легионеров. Клубы должны понимать, кто останется или уедет, а не постоянно жить на пороховой бочке.

Третье изменение заключается в том, что новым клубам уехавших игроков нельзя продавать или заключать с ними новые контракты. Был ряд случаев, когда уехавших футболистов клубы перепродавали, заключали с ними постоянные контракты.

Также теперь нельзя использовать эту опцию для переходов во внутреннем чемпионате. У нас был такой случай с Норманном, с Бегичем, который после «Рубина» подписал контракт с «Уралом». Они использовали норму для приостановления контракта, но по сути переходили во внутренний чемпионат. Эту опцию тоже закрыли.

Если подытожить, то сейчас данная норма приобрела тот вид, который должна была иметь изначально: без всяких злоупотреблений, с защитой клубов, которые теперь могут планировать свой сезон и понимать, кто уйдёт или не уйдёт», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.