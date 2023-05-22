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ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала ряд условий, согласно которым не все иностранные футболисты российских и украинских клубов имеют право приостановить свои контракты с командами.

Согласно новым правилам ФИФА, разрешение не распространяется на:

— Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб.

— Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе.

— Иностранных игроков и тренеров, чьи контракты с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года.

Также ФИФА разрешила игрокам, которые ранее приостановили свои контракты с российскими или украинскими клубами, сделать это ещё на один сезон.