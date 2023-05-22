«Ньюкасл» — «Лестер»: после первого тайма 0:0, хозяева при таком исходе попадут в ЛЧ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ньюкасл» и «Лестер». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Андре Марринером.
В первом тайме команды не смогли открыть счёт в матче – 0:0.
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 69 очков после 36 матчей. Если сегодня «сороки» наберут хотя бы одно очко, то гарантированно попадут в Лигу чемпионов. «Ньюкасл» не принимал участие в данном турнире на протяжении 21 года. Последний раз команда выступала в самом престижном европейском турнире в сезоне-2002/2003.
«Лестер» находится на предпоследней, 19-й строчке, заработав 30 очков. В случае поражения в сегодняшнем матче «лисы» за тур до конца будут отставать от спасительного 17-го места на три очка.
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