Из РПЛ вылетели две команды, с которыми по ходу сезона работал тренер Андрей Талалаев

Российский специалист Андрей Талалаев оказался причастен к вылету из Российской Премьер-Лиги обеих команд, досрочно лишившихся шансов сохранить прописку в элитном дивизионе после 28 туров.

Напомним, вслед за московским «Торпедо», с которым Талалаев расстался в марте, сегодня, 22 мая, в Первую лигу официально отправились «Химки», где тренер работает сейчас.

Подмосковный клуб лишился математических шансов на спасение после того, как «Пари Нижний Новгород» разгромил «Сочи» в заключительном матче 28-го тура чемпионата России со счётом 4:0. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. Отставание от «Пари НН» за два тура до конца сезона увеличилось до восьми очков.

Добавим, что Андрей Талалаев начинал сезон в качестве главного тренера «Ахмата», откуда был уволен во время матча с «Пари НН» в девятом туре РПЛ 11 сентября 2022 года.