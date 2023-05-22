Из РПЛ вылетели две команды, с которыми по ходу сезона работал тренер Андрей Талалаев

Российский специалист Андрей Талалаев оказался причастен к вылету из Российской Премьер-Лиги обеих команд, досрочно лишившихся шансов сохранить прописку в элитном дивизионе после 28 туров.
Напомним, вслед за московским «Торпедо», с которым Талалаев расстался в марте, сегодня, 22 мая, в Первую лигу официально отправились «Химки», где тренер работает сейчас.
Подмосковный клуб лишился математических шансов на спасение после того, как «Пари Нижний Новгород» разгромил «Сочи» в заключительном матче 28-го тура чемпионата России со счётом 4:0. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. Отставание от «Пари НН» за два тура до конца сезона увеличилось до восьми очков.
Добавим, что Андрей Талалаев начинал сезон в качестве главного тренера «Ахмата», откуда был уволен во время матча с «Пари НН» в девятом туре РПЛ 11 сентября 2022 года.
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